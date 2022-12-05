سعيد يتحوّل إلى مقر المعهد الصادقي بساحة القصبة

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022، إلى مقر المعهد الصادقي بساحة القصبة أين تولى معاينة وضعية بعض المرافق بهذا الصرح التعليمي، كما تحادث مع الإطار التربوي والإداري حول مكانة هذا المعهد ودوره في تاريخ تونس، والتقى، كذلك، بعدد من التلاميذ والأولياء.

وتنقّل رئيس الدولة، إثر ذلك، رفقة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، إلى قصر الحكومة بالقصبة حيث زار بعض مكونات هذا المبنى التاريخي واطلع على أبرز خصائصه المعمارية والحضارية.

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