سعيد يتسلّم أوراق إعتماد سفراء أجانب جُدد

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، على موكب تسلّم أوراق إعتماد سفراء أجانب جدد مقيمين بتونس وهم على التوالي:

1. Justyna Porazinska ، سفيرة جمهورية بولونيا،

2. Josephine Barbara FRANTZEN ، سفيرة مملكة هولندا،

3. منصور خالد أحمد العمر، سفير دولة الكويت،

4. François DUMONT ، سفير المملكة البلجيكية،

5. Teemu Ilmari SEPPONEN، سفير جمهورية فنلندا،

6. Lajos MILE ، سفير جمهورية المجر.

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