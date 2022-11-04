سعيد يتسلّم أوراق إعتماد سفراء أجانب جُدد

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، على موكب تسلّم أوراق إعتماد سفراء أجانب جدد مقيمين بتونس وهم على التوالي:
1. Justyna Porazinska ، سفيرة جمهورية بولونيا،
2. Josephine Barbara FRANTZEN ، سفيرة مملكة هولندا،
3. منصور خالد أحمد العمر، سفير دولة الكويت،
4. François DUMONT ، سفير المملكة البلجيكية،
5. Teemu Ilmari SEPPONEN، سفير جمهورية فنلندا،
6. Lajos MILE ، سفير جمهورية المجر.
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