سعيد يتسلّم التقرير السنوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022 بقصر قرطاج، عماد الحزقي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، الذي سلّم رئيس الدولة التقرير السنوي للهيئة لسنة 2020-2021.

وتم، بالمناسبة، إثارة جملة من المسائل المتعلقة بالهيئات الرقابية في تونس، وضرورة تغيير التشريعات المتصلة بها حتى تؤدي وظائفها وتحقق الأهداف التي بُعثت من أجلها، فلا يكفي وضع التقارير بل يجب ترتيب النتائج القانونية المعروضة عليها.

هذا، وسيتم إعداد مشروع نصّ يتعلّق بالهيئات الرقابية عموما ومن بينها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.

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