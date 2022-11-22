سعيد يتسلّم التقرير العام حول استفتاء 25 جويلية 2022

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي سلّم رئيس الدولة، بالمناسبة، التقرير العام حول استفتاء 25 جويلية 2022 والتقرير المالي للهيئة لسنة 2021.

وأكّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على أن تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عملها باستقلالية تامة، وعلى ضرورة أن يتم تنظيم الانتخابات في موعدها المحدّد في احترام كامل للقانون.

كلمات البحث :استفتاء;تقرير;سعيد