سعيد يتسلّم القوائم المالية لسنة 2022 للبنك المركزي وتقرير مراقبي الحسابات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الأربعاء 24 ماي 2023 بقصر قرطاج، مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، الذي قدّم لرئيس الدولة القوائم المالية لسنة 2022 للبنك وتقرير مراقبي الحسابات.

وتناول اللقاء، أيضا، الدور بالغ الأهمية للجنة التحاليل المالية لتحديد مصادر التمويلات المشبوهة التي انتفعت ولازالت تنتفع بها جهات بدورها مشبوهة حيث لم يعد يخفى على أحد أن الأموال تتدفق بصفة غير شرعية ولا مجال لهؤلاء الذين يستفيدون منها أن يبقوا دون محاسبة أو جزاء وفق ما يقتضيه القانون.

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