سعيد يتفقّد تقدم الأشغال على مستوى مفترق بن دحة بضواحي العاصمة

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، زيارة تفقدية إلى مفترق بن دحة بضواحي العاصمة أين عاين تقدم الأشغال الجارية في المنطقة واطلع على مدى الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء منها.

وبين الرئيس بأن الآجال التي تم الاعلان عنها للانتهاء من الاشغال سيتم اختصارها، مبرزا بأن اتخاذ قرار قطع الماء لمدة 5 ايام كان من اجل المصلحة العليا التي تقتضي ذلك، مشيرا الى أنه قد تم جمع المياه وتوفير الصهاريج والماء المعدني لفائدة المواطنين.

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