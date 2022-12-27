سعيد يتلقّى مشروعا لاستعمال الذرى العلفية في تخفيض كلفة انتاج الحليب



استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 بقصر قرطاج، محمد لسعد الجريدي، ممثل الشركة التونسية الفرنسية للنهوض الفلاحي، الذي عرض على رئيس الدولة المشروع الذي تقدّم به إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمتمثل في استعمال الذرى العلفية أو ما يعرف « سيلاج الذرى » في تخفيض كلفة انتاج الحليب وفي تخفيض كلفة اللحوم الحمراء. وقد كان هذا الصنف من العلف موجودا قبل الاستقلال ثم اضمحل شيئا فشيئا وهو معمول به في عدد من الدول الأخرى.

ومثّل اللقاء مناسبة للتداول بشأن إمكانية أن تكون الشركات الأهلية إطارا لهذا الصنف من التقنية لتيسير تربية الأبقار الحلوب وتربية العجول وهو ما سيؤدي إلى التخفيض في الأسعار والحدّ من توريد العلف من الخارج.

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