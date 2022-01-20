سعيد: يتم في كثير من الأحيان تبرئة أشخاص ولديَّ الوثائق التي تورّطهم

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 20 جانفي 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتم، خلال هذا اللقاء، التطرق إلى مشاريع المراسيم الجاهزة لعرضها على مجلس الوزراء، فضلا عن ملف القضاء ومبدأ التمسّك باحترام الحقوق والحريات في تونس.

واعتبر الرئيس أنه يتم في كثير من الأحيان تبرئة بعض الأشخاص، مؤكدا أن لديه الوثائق التي تدل على تورطهم .

كما أضاف الرئيس: « هناك عوائق كثيرة تعترضنا نتيجة لتلون كثيرين وتقلبهم في المواقف فضلا عن خدمة بعض الأشخاص لأطراف أخرى داخل الإدارة التونسية » .

وكشف الرئيس أنه تم إطلاق سراح إرهابي بعد أن قامت قوات الأمن بالقبض عليه وإحالته على النيابة العمومية.

وشدد الرئيس على أنه لا يعمل في الظل، مشيرا إلى أن الكثيرين يعتبرون الحرية حرية للسب والشتم وتطويع وسائل الاعلام من قبل مجموعة من الأشخاص تعمل كل يوم في الليل.

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