سعيد: يجب ألا تكون الأعلاف حكرا على جهة معينة يمكن أن تتحكم في الأسعار

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الثلاثاء 6 جوان 2023 بقصر قرطاج، عبد المنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وتطرق اللقاء إلى عدد من المواضيع من بينها خاصة توفير الحبوب بمختلف أصنافه والأعلاف بشتى أنواعها والإحاطة بصغار الفلاحين.

كما تم خلال هذا الاجتماع التعرض لمخزون المياه في السدود بعد أن منّ الله تعالى على تونس بالغيث النافع بعد أشهر من انحباس الأمطار.

وعلى صعيد آخر، أكّد رئيس الدولة على ضرورة توزيع الحبوب في كافة مناطق الجمهورية بشكل يضع حدا لاختلال التوزيع، كما شدّد على ألا تكون الأعلاف حكرا على جهة معينة يمكن أن تتحكم في الأسعار فمثل هذه الممارسات غير مقبولة على الإطلاق.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه إن لم يقع فتح توزيع الأعلاف للجميع على قدم المساواة فإن الدولة في ذلك الوقت مدعوة لأن تكون الجهة الوحيدة التي تقوم بالتوريد والتوزيع العادل، فحرية السوق تقتضي التنافس النزيه وتتعارض مع كل مظاهر المضاربة والاحتكار.

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