سعيد: يجب أن تتعامل المؤسسات المالية الدولية معنا كدولة ذات سيادة ولسنا في موقع التلميذ

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه بصالح الصايل رئيس هيئة السوق المالية اليوم الخميس، أن تونس تتعامل مع المؤسسات المالية الدولية ولكن يجب أيضا عليها أن تتعامل مع تونس كدولة ذات سيادة، مضيفا بقوله: « لسنا في موقع التلميذ ولا هم في موقع الأستاذ الذي يُسند العدد كما يشاء بناء على جملة من العناصر التي يختارها » .

ودعا الرئيس إلى مراجعة العناصر التي تقوم عليها التصنيفات التي تأتي من الخارج، مشددا على أن تونس جزء من الاقتصاد العالمي للعمل.

وأقر الرئيس بوجود العديد من القضايا المتصلة بالسوق المالية، مشددا على ضرورة ملاحقتهم ومتعهدا بتطهير كل الأسواق والجانب النقدي والتصدي لكل من تلاعبوا بالاقتصاد والسوق المالية كي تقوم سوقنا المالية على قواعد واضحة بعيدا عما حصل سابقا، وفق تعبيره.

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