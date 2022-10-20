سعيد: يجب أن تُثير النيابة العمومية الدعاوي ضد من استغلوا وظائفهم لجمع التزكيات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل.

وتناول اللقاء سير المرفق العمومي للقضاء بوجه عام، كما تم التطرق أيضا، على وجه الخصوص، إلى سير التحقيق الذي تم فتحه حول الظروف والملابسات وجملة الاخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب بعرض سواحل جرجيس.

وأكد رئيس الجمهورية على متابعته المستمرة لهذا الملف وغيره من الملفات الأخرى، وعلى ضرورة أن تسير الأبحاث كما ينص على ذلك القانون، وعلى أنه لا مجال لاستثناء أحد لأن كل المواطنين سواء أمام القانون.

وعلى صعيد آخر، شدد رئيس الدولة على ضرورة أن تقوم النيابة العمومية بدورها كاملا في إثارة الدعاوي ضد من استغلوا وظائفهم ومارسوا ضغوطات على المواطنين لجمع التزكيات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة ليوم 17 ديسمبر القادم.

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