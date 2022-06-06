سعيد: يجب اقتطاع أيام العمل للقضاة المضربين

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 06 جوان 2022 بقصر قرطاج، ليلى جفّال، وزيرة العدل.

وأكّد رئيس الجمهورية على أن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف، وعلى ضرورة اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين.

وللتذكير فقد دخل القضاة بداية من اليوم الاثنين 6 جوان 2022، في إضراب عن العمل بجميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية لمدة أسبوع قابلة للتجديد باستثناء قضايا الإرهاب المتأكّدة والأذون بالدفن، وذلك بدعوة من المجلس الوطني الطارئ الذي عقدته جمعية القضاة التونسيين احتجاجا على قرار الرئيس إعفاء 57 قاضيا من مهامه.

وكان رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي قد أكّد اليوم الاثنين، أن 99 بالمائة من القضاة التونسيين شاركوا في الإضراب العام الذي شنوه اليوم الاثنين، مؤكدا أنه طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار إعفاء 57 قاضيا وقاضية فإن الإضراب سيتواصل.

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