سعيد: يجب الانتباه إلى ما يُدبر له البعض عن طريق المال الفاسد لشراء الذمم في الانتخابات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتناول اللقاء سير العمل الحكومي حيث شدّد رئيس الجمهورية على أن مصالح الدولة يجب أن تقوم بدورها كاملا وأن تُنصت لمشاغل التونسيين والتونسيات في كل المجالات.

كما تم التأكيد على ضرورة ضمان تزويد الأسواق بالسلع المطلوبة، ووضع حد لظاهرة فقدان بعض المواد فجأة لتعود إلى السوق مرة أخرى بأسعار مختلفة.

كما تم التركيز، خلال هذا اللقاء، على ضرورة الإسراع بإرساء مؤسسة فداء لتحقيق الاهداف التي أنشأت من أجلها.

وتطرق الاجتماع، كذلك، إلى ضرورة الاستعداد الجيد للانتخابات حتى يُعبر الشعب عن إرادته بكل حرية بعيدا عن كل محاولات الانحراف بها. وذكّر رئيس الجمهورية بأن المرسوم المتعلق بالانتخابات ينصّ على عقوبات جزائية سواء بالنسبة إلى الراشي أو إلى المرتشي، ويجب الانتباه إلى ما يُدبر له البعض عن طريق المال الفاسد لشراء الذمم على عادتهم في ذلك في مثل هذه المناسبات.

كلمات البحث :انتخابات;ذمم;سعيد;مال فاسد