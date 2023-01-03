سعيد: يجب تطهير البلاد من كل من يسعى للتسلل إلى مؤسساتها

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس الاثنين 2 جانفي 2023 بقصر قرطاج، المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

وتناول اللقاء حرص كل الأطراف على حسن سير المرفق العمومي للقضاء حيث أكد رئيس الدولة على أن الوظيفة القضائية هي أهم وظيفة، فبدون عدل لا يمكن أن يتحقق أي شيء.

وكان اللقاء مناسبة تطرق خلالها رئيس الجمهورية إلى دور المجلس في متابعة عدد من الملفات، وإلى ما يحصل بين الحين والاخر من تجاوزات يتولى المجلس إلى جانب وزارة العدل متابعتها وترتيب النتائج القانونية عنها.

كما تم خلال هذا اللقاء النظر في حركة القضاة التي تأخرت لعدة أسباب ليس أقلها حرص كل الجهات على تحديد معايير موحدة لاستقلال الوظيفة القضائية.

وجدد رئيس الدولة التأكيد على ضرورة تطهير البلاد من كل من استولى على مقدراتها ويسعى إلى اليوم إلى التسلل إلى مؤسساتها متحالفا مع أي جهة كانت للوصول إلى مآربه ويعتقد أنه فوق أي مساءلة أو جزاء.

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