سعيد: يجب توفير الأدوات المدرسية بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الأربعاء 24 أوت 2022 بقصر قرطاج، فضيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.

وأكّد رئيس الجمهورية مجدّدا على ضرورة مواجهة المحتكرين بوجه عام ومواجهة من يهددون بإتلاف عدد من المواد للترفيع في الأسعار. وذكّر بضرورة تكامل كل أجهزة الدولة في مواجهة المحتكرين والمضاربين.

وأشار رئيس الدولة، في هذا السياق، إلى ضرورة توفير الأدوات المدرسية بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين وعلى أن تكون هذه الأدوات المدعومة ذات جودة مقبولة. كما دعا رئيس الجمهورية كافة الأطراف المتدخلة إلى عدم التسامح مع أي شخص أو جهة تسعى إلى استغلال هذه المناسبات وغيرها لمزيد الإثراء غير المشروع.

كما تم التطرق، خلال هذا اللقاء، إلى ملف اتلاف بعض المنتجات الفلاحية كالبطاطا وغيرها حيث ذكّر رئيس الدولة بإمكانية مصادرتها وتتبع من يعمل على اتلاف خيرات تونس مشيرا إلى أن التخزين ليس ممنوعا في إطار القانون، بل المحظور والممنوع هو المضاربة غير المشروعة والاحتكار.

وتم التعرّض، في هذا السياق، لمسألة غياب بعض المواد الغذائية بين الحين والآخر وهو أمر لا يتعلق بالقدرات المالية للدولة بقدر ما يتعلق بمحاولة لافتعال الأزمات بين الحين والحين.

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