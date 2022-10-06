سعيد: يجب فرض احترام المرسوم المتعلق بالانتخابات على الجميع

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 بقصر قرطاج، بنجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتناول اللقاء جملة من مشاريع المراسيم والأوامر ومنها ما يتعلق بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.

وتم التركيز في هذا الاجتماع خاصة على ضرورة فرض احترام المرسوم المتعلق بالانتخابات على الجميع حتى تكون الانتخابات القادمة معبرة بالفعل عن إرادة الشعب التونسي وتقطع نهائيا مع ما كان سائدا بمناسبة أي موعد انتخابي.

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