سعيد: يجب مواجهة من يحاولون العبث بمقدرات البلاد واختلاق الأزمات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 26 ماي 2022 بقصر قرطاج، ليلى جفّال، وزيرة العدل، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وتم التطرق، بالمناسبة، إلى سير المرفق العمومي للعدالة وضرورة تحمّل القضاة الشرفاء مسؤولياتهم في هذا الظرف الذي تعيشه تونس.

كما تناول اللقاء الوضع العام بالبلاد في ما يتعلّق بمواجهة من يحاولون العبث بمقدرات البلاد واختلاق الأزمات ليضفوا بها مشروعية وهمية على وجودهم.

وأكّد رئيس الجمهورية على أنه لا يمكن تحقيق السلم الاجتماعية إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع.

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