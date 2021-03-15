سعيد يجتمع بسفيريْ الولايات المتحدة وكندا

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 15 مارس 2021، بقصر قرطاج مع سفيري دول شمال القارة الأمريكية بتونس وهما سفير الولايات المتحدة « دونالد أرمين بلوم » وسفير كندا « باتريس كوزينو » بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

ومثل اللقاء فرصة للتأكيد على عمق وعراقة الروابط التاريخية التي تجمع تونس بكلّ من الولايات المتحدة وكندا، وبحث سبل تعزيزها وفتح آفاق أرحب للتعاون مع البلدين في مختلف المجالات.

وجدّد رئيس الدولة تأكيده على أن جائحة كوفيد 19 أظهرت للعالم كلّه أن الإنسانية جمعاء يجب أن تلتقي حول جملة من الأهداف لفائدة الإنسان حيثما كان، وباختلاف الدول وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

وعرّج رئيس الجمهورية في حديثه مع السفيرين على عدد من التجارب الدستورية المقارنة منها التاريخ الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية والتاريخ الدستوري لكندا وبعض الدول الأخرى متوقفا عند أسباب نجاح هذه التجارب.

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