سعيد يجتمع بوزراء العدل والدفاع والداخلية

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الإثنين 9 جانفي 2023 بقصر قرطاج، بكلّ من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وليلى جفال، وزيرة العدل، وعماد مميش، وزير الدفاع الوطني، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وتناول هذا الاجتماع الوضع العام بالبلاد وضرورة استمرارية المرافق العمومية للدولة، إلى جانب الاستعداد الكامل لتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.

كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة وضع كل الإمكانيات اللازمة على ذمة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومؤسسة فداء حتى يتم الانطلاق في العمل في أقرب الآجال.

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