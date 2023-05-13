سعيد يجدّد عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي

صدر بالرائد الرسمي، أمر رئاسي عـدد 336 لسنة 2023 مؤرخ في 12 ماي 2023 يتعلق بتجديد عضوية باللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من 11 ماي 2023.

وينص الأمر على تجديد عضوية الأعضاء الآتي ذكرهم:

-خالد بن يوسف رئيس دائرة نعقيبية بالمحكمة الإدارية

-خالد بنعلي وكيل دولة منظر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات

-لمياء بن عمارة، مراقب عام للمصالح العمومية ممثلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.

-لطفي حرزالي مراقب عام للمالية ممثلاً من هيئة الرقابة العامة للمالية

-سيدة عثماني، رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي

-سامي بالزين منتفقد عام للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية ممثلاً من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

-فاطمة يعقوبي المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة ممثلة عن المكلف العام بنزاعات الدولة.

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