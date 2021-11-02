سعيد: يحاول البعض التسلل إلى جمعيات رياضية خدمة لنفسه حتى يحظى بشعبية وهمية



أكد رئيس الجهورية قيس سعيد في كلمة له خلال إشرافه على موكب تكريم المنتخب الوطني التونسي المشارك في الألعاب الأولمبية الموازية والمنتخب الوطني لكرة السلة والمنتخب الوطني لكرة الطائرة اليوم الثلاثاء، أن البعض يحاول التسلل إلى عدد من الجمعيات الرياضية لا خدمة لها ولكن خدمة لنفسه حتى يحظى بشعبية وهمية .

وبين الرئيس يأن البعض يعمل على توظيف الرياضة لخدمة السياسة، مؤكدا أنه هناك من يعمل للحرب عن طريق بعض الجامعات وبعض الفرق الرياضية.

وشدد الرئيس على أن تونس كبيرة، ومتعهدا بالحفاظ على وطننا في كل المجالات.

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