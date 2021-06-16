رئيس الدولة يحلّ بروما

حلّ رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الأربعاء 16 جوان 2021، بروما لأداء زيارة رسمية إلى الجمهورية الإيطالية.

وكان في استقبال رئيس الدولة لدى حلوله بمطار Ciampino وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، وسفير تونس بروما ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدة بإيطاليا وأعضاء البعثة الدبلوماسية التونسية بروما.

ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الدولة خلال هذه الزيارة، بالخصوص، بكلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الإيطاليين.

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