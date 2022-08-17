سعيد يختم دستور تونس الجديد ويُؤكّد: إنه يوم تاريخي خالد

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له بمناسبة ختم وإصدار دستور الجمهورية التونسية الجديد اليوم الأربعاء، أن هذا اليوم هو يوم تاريخي خالد وهو يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية والمشروعية الثورية.

وشدد الرئيس على أن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد وأنه على القضاء أن يكون في الموعد لمحاسبة كل من خرب البلاد استولى على حق الشعب وعلى مقدراته المنهوبة في الداخل والخارج.

وأشار سعيد إلى أنه سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد، مبرزا بأن القوانين الانتخابية حتى وإن كانت دون الدساتير مرتبة فإن أثرها في سير المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور، معلنا أنه سيتم في أقرب الآجال إرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات والتي ينص عليها الدستور الجديد وهي أكثر من الحقوق التي الدستور الذي أنهى الشعب وجوده.

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