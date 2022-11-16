سعيد يدعو إلى الإسراع في تركيز مؤسسة فداء

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، محمد الطيب الغزي، رئيس مؤسسة فداء.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في تركيز هذه المؤسسة حتى تحقق الأهداف التي أحدثت من أجلها.

وذكّر رئيس الدولة في هذا الإطار بالمرسوم الذي أحدث مؤسسة فداء مشيرا إلى أن له مفعول رجعي سواء بالنسبة إلى شهداء القوات المسلحة العسكرية والأمنية أو بالنسبة إلى عائلات شهداء الثورة وجرحاها.

كلمات البحث :سعيد;مؤسسة فداء