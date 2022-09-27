سعيد يدعو إلى تكاتف جهود كل الوزارات حتى تواصل الدولة القيام بدورها الاجتماعي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 بقصر قرطاج، مالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية.

وتناول اللقاء نتائج مشاركة وزير الشؤون الاجتماعية في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة على رأس وفد ضم ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

كما تم التطرق إلى عدد من القضايا الاجتماعية والدور الذي يجب أن تضطلع به الوزارة في عديد المجالات لشد أزر المواطنين.

واطلع رئيس الدولة، بالمناسبة، على التدخلات التي قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية في عدة مجالات خاصة بمناسبة العودة المدرسية، فضلا عن برنامج عملها في الفترة القادمة.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تتكاتف جهود كل الوزارات المعنية حتى تواصل الدولة القيام بدورها الاجتماعي.

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