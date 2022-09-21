سعيد يدعو إلى ترشيد التوريد ومنح الأولوية للمواد الأساسية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتناول اللقاء جملة من المواضيع من بينها جدول أعمال مجلس الوزراء القادم، ونشاط الحكومة في المدة القليلة الماضية في كافة المجالات.

وشدّد رئيس الدولة على ضرورة انطلاق مؤسسة فداء في أعمالها حتى تُنجز في أقرب الآجال الأهداف التي أنشأت من أجلها.

كما تم التطرق إلى عديد المواضيع خاصة منها المتعلقة بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي وضرورة تطبيق القانون خاصة بالنسبة للمحتكرين، علما وأن العمل مستمر لوضع حدّ لهذه الظاهرة.

وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة ترشيد التوريد من البلدان التي يُسجّل معها عجز تجاري متفاقم يوما بعد يوم، فضلا على منح الأولوية للمواد الأساسية فالعجز مأتاه اختيارات سابقة وكثيرة هي السلع والبضائع التي يتم توريدها بالرغم من أنها ليست من الضروريات.

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