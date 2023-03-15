سعيد يدعو إلى تسيير دوريات أمنية مستمرة أمام المدارس والمعاهد لحماية التلاميذ

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 بقصر قرطاج، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وتناول هذا اللقاء الوضع العام في البلاد والدور الموكول للقوات الأمنية في فرض احترام القانون على الجميع.

كما تطرق الاجتماع إلى مسألة التصدّي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة، فلا تسامح مع من يسعى بكلّ الطرق إلى تجويع الشعب لتأجيج الأوضاع الاجتماعية.

وشدّد رئيس الدولة، في هذا الإطار، على مسالك التوزيع والتجاوزات الخطيرة التي تُسجّل كل يوم في كافة مناطق الجمهورية.

على صعيد آخر، أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة تسيير دوريات أمنية مستمرة أمام المدارس والمعاهد لحماية التلاميذ في محيطهم المدرسي.

وأكّد رئيس الجمهورية على مضاعفة المجهودات للقضاء على مروّجي المخدرات على وجه الخصوص لأن الغاية من الترويج ليست الربح المادي فقط بل أيضا ضرب المجتمع وتفكيكه، فمن انخرط في المؤامرة لتفكيك الدولة منخرط في هذه المؤامرة لتفكيك المجتمع، وكما يجب أن نحمي مؤسسات الدولة يجب أن نحمي المجتمع من هذه الظاهرة التي تزداد انتشارا وتفتك خاصة بالشباب وحتى بالأطفال.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن التآمر على أمن المجتمع لا يقلّ خطرا على التآمر على أمن الدولة، فكلاهما جزء من الأمن القومي ولا مجال لأن يفلت من الجزاء كلّ من يسعى إلى المساس به.

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