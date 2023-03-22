سعيد يدعو إلى توفير كل المواد الغذائية والتصدي للمضاربة والاحتكار

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الأربعاء 22 مارس 2023 بقصر قرطاج، بكلّ من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، و كمال الفقي، وزير الداخلية، و كلثوم بن رجب، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.

وتناول القاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، والجهود المبذولة لمواجهة الاحتكار والمضاربة خاصة في شهر رمضان المبارك.

وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير كل المواد الغذائية والتصدي لكلّ أوجه المضاربة والاحتكار، وحمّل جميع الجهات المعنية مسؤولية العمل حتى لا يغتنم من يريدون الإساءة للشعب التونسي الفرصة لمزيد التنكيل به.

ودعا رئيس الجمهورية المواطنين إلى مقاطعة كلّ من يعمل على الترفيع في الأسعار، وحثّهم على التآزر تجسيدا لقيم الإسلام الحنيف.

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