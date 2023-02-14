من باب الفلّة: سعيد يدعو التُّجار إلى عدم اقتناء السلع من المسالك غير المنظمة

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء، زيارة لسوق باب الفلة بتونس العاصمة، أين استمع لمشاغل التجار والمواطنين.

وأكد الرئيس للمواطنين أنه سيعمل على تطهير البلاد، مشددا على أن الذين مازالوا يواصلون اللعب بالأسعار وبقوت المواطنين سيتحملون مسؤوليتهم كاملة.

وأضاف الرئيس: « الزوالي يلزم يلقى حقو في بلادو .. أنا قضيتي الزواولة.. إلى الأمام وماناش بش نوخروا على الوراء » .

كما دعا الرئيس التجار في سوق باب الفلة إلى عدم اشتراء السلع من المسالك غير المنظمة.

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