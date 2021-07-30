سعيد يدعو الصيادلة إلى التخفيض في أسعار الأدوية

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية التونسية ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وكاتب عام نقابة الصيادلة اليوم الجمعة، الصيادلة الخواص للمساهمة في التخفيض قدر الإمكان في أسعار الأدوية في إطار الانخراط في المجهود الوطني لمساعدة البائس والمحتاج والفقير.

وقال الرئيس إن هناك الأدوية الطبية والصيدلية وهناك الأدوية السياسية في نص الدستور والقانون، وهي ضرورية للخروج من هذه الأزمة، مشددا على أن الفساد تفشى في البلاد وأننا في حاجة إلى دواء جديد من صنع التونسيين بعد أن تفشى نوع جديد من السرطان فصار يُعربد في كل مكان.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد دعا خلال لقائه رئيس اتحاد الصناعة والتجارة سمير ماجول يوم الأربعاء، تجار الجملة وخاصة من يتولون التوزيع وتجار التفصيل للتحلي بروح وطنية في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد والتخفيض في الأسعار.

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