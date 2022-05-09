سعيد يدعو القوات المسلحة الأمنية إلى التصدّي لمن يُضاربون بمادة العلف

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 9 ماي 2022 بقصر قرطاج، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وشدّد رئيس الجمهورية، في هذا اللقاء، على ضرورة التصدّي لمن يحاولون حرق الزرع والضرع بهدف الوصول إلى مآربهم التي لم تعد تخفى على أحد فلا دولة تهمّهم ولا مؤسسات تعنيهم ولا سلم اجتماعية تشغلهم، بل لا تشتغل عقولهم إلا بهدف مزيد التنكيل بالشعب وخلق الأزمات واشعال ألسنة اللهب.

كما دعا رئيس الجمهورية القوات المسلحة الأمنية إلى التصدّي إلى المحتكرين فورا وخاصة لمن يحتكرون ويضاربون بمادة العلف، فالاحتكار والمضاربة يدخلان في نفس الترتيب ونفس المخطط الذي يسعى إليه من يريدون مزيد تأجيج الأوضاع لأنهم يتوهمون أنهم سيستفيدون من ألسنة اللهب التي يشعلونها فهمّهم الوحيد هو إسقاط الدولة وتفكيك المجتمع بإشعال نار الفتنة والدعوة إلى الاقتتال.

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