سعيد يدعو اللجنة المكلّفة باسترجاع الأموال المنهوبة إلى الانعقاد

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الأربعاء 13 جويلية 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتناول اللقاء نشاط الحكومة في الأيام القليلة الماضية وبرنامج عملها في المدة القادمة.

وأثار رئيس الجمهورية، بالمناسبة، مسألة الإسراع بالقيام بكل الإجراءات اللازمة بعد صدور حكم يتعلق بأموال منهوبة في الخارج وهي ملك الشعب التونسي، وأسدى تعليماته بدعوة اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج إلى الانعقاد في أقرب الآجال.

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