سعيد يدعو المشيشي إلى تطبيق القانون على كل من يسعى إلى قطع الطرقات

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020، في قصر قرطاج برئيس الحكومة هشام مشيشي .

وتناول اللقاء الأوضاع العامة بالبلاد خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية في ظل بعض التحركات الاحتجاجية في عدد من الجهات.

وأكد رئيس الدولة على وجوب الحرص على توفير المواد الضرورية للتونسيين والتونسيات في مختلف مناطق الجمهورية، داعيا إلى تطبيق القانون على كل من يسعى إلى قطع الطرقات والحيلولة دون وصول المواد الغذائية والأساسية للمواطنين.

ومن جهة أخرى، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تكاتف الجهود من أجل تجاوز الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد، بعيدا عن الانقسامات، داعيا إلى وضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل الاعتبارات.

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