سعيد يدعو شرف الدين إلى التصدي للجرائم المتعلقة بجمع التزكيات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وركز رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على الدور الهام والمحوري لقوات الأمن الداخلي في هذه المرحلة التي تعيشها تونس، وعلى ضرورة فرض احترام القانون على الجميع وعلى قدم المساواة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة التصدي لكل أنواع الجريمة ومن بينها تلك التي برزت مؤخرا والمتعلقة بجمع التزكيات لانتخابات 17 ديسمبر المقبل والرشاوى التي دُفِعَت، فضلا عن الأشخاص الذين يحاولون بكل السبل استغلال مواقعهم بهدف ضرب هذا المسار الانتخابي.

كلمات البحث :التزكيات;سعيد;شرف الدين