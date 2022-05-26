سعيد يدعو لاعتماد مقاربة جديدة للسياحة كي تصبح تونس وجهة سياحية متميزة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 26 ماي 2022 بقصر قرطاج، محمد المعز بلحسين، وزير السياحة.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة للسياحة في تونس لا تقتصر على أشعة الشمس أو البحر حتى تصبح تونس وجهة سياحية متميزة وتحتضن مؤتمرات في شتى أنواع الاختصاصات.

وبين رئيس الدولة أن عدة مناطق في تونس فريدة من نوعها ويمكن أن تكون وجهة سياحية جاذبة للكثيرين في الصحراء والشمال الغربي والوسط وغيرها من المناطق الأخرى.

وتناول اللقاء القطاعات المرتبطة بالسياحة ومن بينها الصناعات التقليدية التي تضررت لسنتين بسبب توقف النشاط السياحي نتيجة جائحة كوفيد 19.

وتم التعرض، أيضا، إلى مبادرة عدد من التونسيين بإنشاء بيوت ضيافة في كامل أنحاء الجمهورية، وقد حقق هذا الصنف من السياحة نجاحا باهرا سواء بالنسبة لأصحاب المبادرات أو كذلك بالنسبة للمحيط الذي توجد به هذه المنشآت.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه بالإمكان، في إطار الشركات الأهلية، ان يبادر الشباب ببعث مثل هذه المؤسسات السياحية.

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