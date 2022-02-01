سعيد : ما يحصل ليس من قبيل الصدفة ولكنه بتدبير وبترتيب مسبق

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 1 فيفري 2022 بقصر قرطاج، سهام بوغديري نمصية، وزيرة المالية، وفضيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.

واستمع رئيس الجمهورية إلى عرض حول وضع المالية العمومية وسير المرفق المالي في تونس. وشدّد، بالمناسبة، على ضرورة صرف الجرايات في مواعيدها.

وشدد الرئيس على ضرورة تأمين كل النفقات المالية في آجالها وخاصة النفقات المتعلقة بالأجور لارتباطها بوضعية المؤجر وعائلته ومصاريفه اليومية .

من جهة أخرى، دعا رئيس الدولة إلى وضع نصّ جديد خاص بمسالك التوزيع، وأكّد على أنه لا مجال اليوم لما حصل من احتكار ومضاربة.

وبيّن رئيس الجمهورية أنه لا بدّ من تحميل كل طرف مسؤوليته كاملة لأن المناوئين للشعب التونسي هدفهم التنكيل به في كل مظاهر الحياة فمرّة يتعلّق الأمر بالأدوية الحياتية، ومرّة بالبنزين والفضلات، وهذه الأيام بالنسبة لعدد من المواد الأساسية كالقمح والزيت المدعّم.

وأشار رئيس الدولة إلى أن ما يحصل ليس من قبيل الصدفة ولكنه بتدبير وبترتيب مسبق ممن يهزّهم الحنين إلى ما قبل 25 جويلية 2021.

كلمات البحث :أجور;النفقات المالية;سعيد