سعيد يدعو لحلول سريعة لقضايا والتزامات تعهدت بها حكومات سابقة رغم علمها أنها لن تُنفّذ

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتم، خلال هذا اللقاء، تناول الوضع العام في البلاد وسير العمل الحكومي وعدة ملفات أخرى متصلة بالتوازنات المالية للدولة.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة إيجاد حلول سريعة لعدد من القضايا التي زادت تعقيدا نتيجة التزامات تعهدت بها حكومات سابقة وكانت تعلم جيدا أنها لن تجد طريقها إلى التنفيذ.