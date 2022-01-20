سعيد يدعو للقطع مع توزيع أملاك الدولة بناء على ولاءات سياسية وعائلية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 20 جانفي 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وعدم التفريط في أي شبر منها ووضع حدّ لكل مظاهر الاستيلاء عليها من أي طرف كان والقطع مع ممارسات توزيعها بناء على ولاءات حزبية وسياسية وعائلية.

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