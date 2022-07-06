سعيد يدعو لوضع حد لمظاهر الفوضى التي جدت ببعض المطارات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الأربعاء 6 جويلية 2022 بقصر قرطاج، ربيع المجيدي، وزير النقل، وخالد الشلي، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية.

وأكد رئيس الدولة على ضرورة تأمين الرحلات في مواعيدها وتوفير الظروف المناسبة للمسافرين ووضع حد لمظاهر الفوضى التي جدت ببعض المطارات كما حدث ليلة أمس.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة التصدي لكل من يحاول تعطيل السير العادي لقطاع النقل لأن الصورة الأولى التي تنطبع لدى المسافر هي صورة الخدمات التي يقدمها ديوان الطيران المدني والمطارات والخطوط التونسية، وأي تأخير ينعكس سلبا على هذا المرفق العمومي الأساسي.

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