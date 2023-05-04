سعيد يدعو لوضع حد نهائي للأزمة المتصلة بحجب الأعداد

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الخميس 4 ماي 2023 بقصر قرطاج، محمد علي البوغديري، وزير التربية، ومنصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتناول الاجتماع جملة من المواضيع أهمها الاستعداد لتأمين الامتحانات الوطنية.

وأكد رئيس الجمهورية على قداسة دور المربين من معلمين وأساتذة في كافة مراحل التعليم وعلى ضرورة التوصل إلى حل في أقرب الآجال لوضع حد نهائي للأزمة المتصلة بحجب الأعداد.

وأبرز الرئيس بأن التلاميذ أمانة في أعناقنا جميعا فهُم والطلبة ثروتنا التي لا تنضب وعلى جميع الأطراف أن تعمل من أجل الحفاظ على هذه الأمانة وصونها.

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