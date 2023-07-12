سعيد يدعو مسؤولَيْ الستاغ والصوناد إلى وضع حدّ للانقطاع المتواصل للماء والكهرباء

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الثلاثاء 11 جويلية 2023 بقصر قرطاج، بكل من مصباح الهلالي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه، وهشام عنان، الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

ودعا رئيس الجمهورية المسؤولين عن هذين القطاعين الحيويين إلى العمل على وضع حدّ للانقطاع المتواصل للماء والكهرباء في عدد من جهات الجمهورية في أسرع الأوقات، مشيرا إلى أن ظاهرة الانقطاع لا يمكن أن تُبرَّر بعمليات صيانة روتينية وهي عمليات كان يمكن القيام بها قبل حلول فصل الصيف بالإضافة إلى أن ظاهرة الانقطاع المستمر تتواصل في مناطق محددة دون أخرى وتستمر لمدة أيام وأسابيع، فضلا عن أنها متزامنة مع غياب عدد من المواد الأساسية كالخبز والسكر أو غياب الأدوية.

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