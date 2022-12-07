سعيد يدعو من ثكنة الحرس بالعوينة إلى الإسراع في البحث في قضية غرق مركب الهجرة بجرجيس

توجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022، إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة حيث اجتمع بعدد من القيادات لاستحثاثهم على مزيد الإسراع في البحث الجاري في قضية الغرق عرض سواحل جرجيس.

وأشار رئيس الجمهورية، في هذا اللقاء، إلى وجود عديد القرائن المتضافرة التي تُشير إلى عدد من الإخلالات فضلا عمّا حفّ بهذه الحادثة الأليمة من ملابسات غير مألوفة في عمليات الهجرة عبر البحر.

وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة التوصّل إلى الحقيقة كاملة وعلى تحميل المسؤولية لكلّ من هو ضالع في هذه المأساة.

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