سعيد يدعو وزيرة العدل إلى توجيه مطالب رفع الحصانة إلى مجلس الشعب

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الجمعة، وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان إلى أن تقوم بدورها الذي أوكله لها القانون في إثارة الدعاوي العمومية، وشدّد على ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي ليتحمّل كل واحد مسؤوليته.

وشدد سعيد على أن الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصّن بها خارج هذا الإطار.

كما عبّر رئيس الجمهورية خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة ووزيرة العدل، عن بالغ استياءه ممّا يحصل من تجاوزات تهدّد وحدة الدولة، مذكّرا بأن الدولة التونسية واحدة وبأنّ الدستور منحه واجب الحفاظ عليها، وبأنه لا مجال لاستغلال أي منصب لتحويله إلى مركز قوّة أو ضغط لضرب وحدتها.

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