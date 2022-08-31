سعيد يدعو وزير الداخلية لبذل جهود أكبر في مقاومة الاحتكار ومراقبة مسالك التوزيع

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 31 أوت 2022 بقصر قرطاج، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية. وتناول اللقاء جملة من المواضيع المتصلة بالوضع الأمني في البلاد.

وكلف رئيس الدولة وزير الداخلية بتبليغ القوات الأمنية شكره على ما بذلوه من جهود للمساهمة في إنجاح ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا التي انعقدت ببلادنا.

ودعا رئيس الجمهورية وزير الداخلية إلى العمل في هذه المدة على بذل جهود أكبر في مقاومة الاحتكار ومراقبة مسالك التوزيع بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات وباقي الجهات المعنية.

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