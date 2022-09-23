سعيد يدعو وزير الداخلية لتأمين مسالك التوزيع والتصدي للمحتكرين

اخر تحديث : 23/09/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

سعيد و توفيق شرف الدين

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 بقصر قرطاج، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.
وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد وخاصة تكثيف الجهود لتأمين مسالك التوزيع والتصدي للمحتكرين في كافة أنحاء الجمهورية.
كما تم التطرق إلى عدد من المواضيع الأخرى وخاصة منها تلك المتعلقة بسير عمل الإدارات الجهوية في مختلف الأسلاك وضرورة مزيد احكام التنسيق بينها للقيام بمهامها في أفضل الظروف.


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