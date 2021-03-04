سعيد يزور مجمع «تالنات» الذي نجح في تطوير أول قمر صناعي تونسي

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر اليوم الخميس 4 مارس 2021، زيارة إلى مقر مجمع « تالنات » المختص في التكنولوجيات الحديثة والاتصالات والهندسة والبرمجيات، والذي نجح في تطوير أول قمر صناعي تونسي بإمكانيات تونسية.

وتحادث رئيس الجمهورية بالمناسبة مع الرئيس المدير العام للمجمع محمد فريخة، الذي قدم لرئيس الدولة لمحة عن مكونات هذا المجمع الرائد ومجالات تخصصه والكفاءات التونسية المتميزة التي يزخر بها والتي نجحت في تطوير هذا القمر الصناعي الذي يحمل اسم « تحدي1″ والذي سيتم إطلاقه يوم 20 مارس 2021 بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال.

واعتبر محمد فريخة أن هذا القمر الصناعي التونسي هو هدية للشعب التونسي وخاصة لبناة دولة الاستقلال ولشباب الثورة.

وقام رئيس الدولة بجولة في مختلف الأقسام وتحادث مع المهندسين الشبان الذين قدموا له لمحة عن مسيرتهم الدراسية وتطلعاتهم المهنية في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وجدد رئيس الجمهورية تهانيه بهذا الإنجاز الكبير المتمثل في تطوير قمر صناعي بفضل كفاءات تونسية خالصة. كما قدّم تشجيعاته لهؤلاء الشباب، الذين لا يتجاوز معدل أعمارهم 25 سنة، مبينا أن هذه الكفاءات تعد مفخرة لتونس وثروتها الحقيقية التي لا تنضب.

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