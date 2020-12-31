سعيد يزور وزارة الداخلية ويقوم بجولة في شارع الحبيب بورقيبة

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020، زيارة تفقدية إلى وزارة الداخلية حيث زار قاعة العمليات الجديدة واطلع على ما تتضمنه من تجهيزات متطورة، كما تحادث بالمناسبة مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين وآمر الحرس الوطني وعدد من إطارات الوزارة.

وكانت الزيارة فرصة تم خلالها الاطلاع على استعدادات مختلف الوحدات الأمنية والمرورية والحماية المدنية، وجاهزيتها لتأمين الظروف الملائمة حماية للمواطنين بكامل تراب الجمهورية بمناسبة حلول السنة الجديدة 2021 .

وتوجه رئيس الجمهورية بالشكر لمختلف الإطارات والأعوان بكل الوحدات الأمنية على ما يبذلونه من جهد حرصا على أمن التونسيين والتونسيات.

وإثر ذلك قام رئيس الدولة بجولة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التقى خلالها عددا من أعوان الأمن الساهرين على ضمان تطبيق القوانين والإجراءات المعلنة في هذه الفترة توقيا من تفشي جائحة كورونا وضمانا للحفاظ على صحة الجميع. وتوجه لهم بالشكر مسديا تشجيعاته لهم لمواصلة اليقظة من أجل حماية بلادنا من جميع المخاطر المحتملة.

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