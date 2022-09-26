سعيد يستقبل الطبوبي ورئيس الكونفدرالية الدولية للنقابات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 بقصر قرطاج، Ayuba Philibus Wabba، رئيس الكونفدرالية الدولية للنقابات، وذلك بحضور نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.

وتطرق رئيس الجمهورية إلى ظروف نشأة هذه المنظمة إثر الحرب العالمية الثانية، وأشار إلى عدد من المحطات في تاريخها ومن بينها وقوفها في سنتي 1977 و1978 إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل وخاصة إثر الإضراب العام ليوم 26 جانفي 1978.

كما توقف رئيس الجمهورية على التطورات التي يشهدها العالم اليوم وضرورة تطوير العمل المشترك في تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة داخل الدول وعلى المستوى العالمي.

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