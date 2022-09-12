سعيد يستقبل سفير كندا بتونس بمناسبة انتهاء مهامه

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022 بقصر قرطاج، باتريس كوزينو، سفير كندا بتونس، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.

وأشاد رئيس الجمهورية بمستوى علاقات التعاون الوثيق القائمة بين تونس وكندا في مجالات متنوّعة، وأشار إلى ما يتوفّر للبلدين من فرص واعدة لمزيد تطوير هذه الروابط وتنويعها لا سيّما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وغيرها من القطاعات، فضلا عن مواصلة التنسيق بخصوص المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدّمتها قمة الفرنكوفونية التي ستحتضنها جزيرة جربة يومي 19 و20 نوفمبر 2022.

كما كان هذا اللقاء مناسبة توجّه خلالها رئيس الدولة بخالص التعازي للحكومة وللشعب الكنديين على إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة وكندا ورئيسة رابطة الكومنولث.

ومن جانبه، عبّر السفير الكندي عن امتنانه لما لقيه من رعاية واهتمام من السلطات التونسية بمناسبة أداء مهامه، وأشاد بعراقة علاقات الصداقة بين تونس وكندا مؤكّدا رغبة بلاده في مزيد تعميقها.

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