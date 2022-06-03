سعيد يستقبل فريق الاتحاد المنستيري بعد فوزه ببطولة إفريقيا لكرة السلة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 3 جوان 2022 بقصر قرطاج، جمعية الاتحاد الرياضي المنستيري بمناسبة فوز فريق أكابر كرة السلة ببطولة إفريقيا.

وحضر حفل الاستقبال كمال دقيش، وزير الشباب والرياضة، وأحمد البلي، رئيس الاتحاد الرياضي المنستيري، وعلي البنزرتي، رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة، واللاعبين وأعضاء الطاقم الإداري والرياضي والطبي لفرع كرة السلة بجمعية الاتحاد الرياضي المنستيري.

وأثنى رئيس الجمهورية على هذا التتويج وعلى الجهود المبذولة من أجل إعلاء راية تونس عاليا في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية. وحثّ رئيس الدولة، بالمناسبة، جميع الرياضيين التونسيين في جميع الاختصاصات على مواصلة التألق والتشبّع بثقافة الانتصار.

كلمات البحث :الاتحاد المنستيري;بطولة أفريقيا;كرة سلة